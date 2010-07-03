Захарова высказалась об отказе Польши приглашать Россию на годовщину войны

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны глупым.

"В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла", – написала она на своей странице в Facebook.

Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Россию не пригласили, поскольку в этот раз государства отбирались по "современному критерию". Звали представителей стран Евросоюза, НАТО и "Восточного партнерства", а Россия ни в одном из этих форматов не участвует.

Шинковский напомнил, что десять лет назад на годовщине присутствовал Владимир Путин. В этом году вместо него пригласили американского лидера Дональда Трампа. Кроме того, замминистра отметил, что ждет "исторической правды" от приглашенного на мероприятия президента Украины Владимира Зеленского.

Кульминационные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны стартовали 1 сентября на площади Пилсудского в центре Варшавы. В республику съезжаются 250 гостей из 40 стран, включая президента и канцлера ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и Ангелу Меркель, а также вице-президента США Майкла Пенса.

Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал отказ властей страны приглашать Владимира Путина. Он подчеркнул, что в спорных ситуациях нужно "вести диалог, а не изолировать".

Ранее Польша подсчитала ущерб, нанесенный Германией в годы Второй мировой войны. Варшава хочет потребовать от Берлина как минимум 900 миллиардов долларов.