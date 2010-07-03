Трамп отметил визит в Польшу из-за урагана

Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил, что президент США Дональд Трамп, чей ожидаемый визит в страну был отменен накануне, может посетить республику в ближайшие месяцы. Об этом пишет ТАСС.
Щерский добавил, что глава Белого дома принес извинения за сложившуюся ситуацию по телефону. В разговоре американский лидер подчеркнул, что не может покинуть Штаты в преддверии урагана, который грозит его стране "катастрофическими последствиями".
Визит Трампа в Польшу должен был пройти с 1 по 2 сентября – президент США собирался принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, а затем провести переговоры с польскими властями на тему сотрудничества государств в области экономики, энергетики и безопасности. В итоге Штаты в Польше представит вице-президент Майкл Пенс.
Ранее стало известно что на Флориду надвигается ураган "Дориан". Сам Трамп у себя в Twitter отметил, что это стихийное бедствие рискует стать одним из самых мощных в истории страны.
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