Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине

08:22
08:22
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Фото: depositphotos/actionsports
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен убедиться в том, что выделяемые Киеву финансовые средства используются с учетом интересов Вашингтона, – в связи с этим глава Белого дома распорядился пересмотреть военную помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.
Отмечается, что пока идет обсуждение вопроса, деньги будут заморожены. Решение о дальнейшей финансовой помощи примут советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и советник министр обороны США Марк Эспер.
В этом финансовом году Штаты выделили Украине 250 миллионов долларов. Средства предназначены для закупки вооружения и обучения личного состава. Прежде экс-посол США в Киеве Мари Йованович сообщала, что с 2014 года Вашингтон выделил Украине на укрепление безопасности почти миллиард долларов.
Поставки Киеву американских вооружений были одобрены Белым домом в 2017 году. Москва же не раз подчеркивала, что подобные действия могут привести к эскалации конфликта в Донбассе. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные поставки помешают реализации Минских соглашений.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также прокомментировал RT сообщения о том, что Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине.
"Я думаю, что есть такая вероятность (пересмотра США военной помощи Украине) ... Трамп хотел бы избавиться от наследия Обамы в этом вопросе", – заявил политолог.
Вероятный пересмотр военной помощи Украине можно связать с грядущими президентскими выборами в США, считает эксперт. Он также напомнил, что в данном случае военная помощь США имеет скорее демонстрационный характер.
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