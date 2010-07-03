Пушков прокомментировал слова посла Украины о потере государственности

Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна лишается ключевых признаков государства.
Пушков отметил, что это заявление стало тем редким моментом, когда у украинского посла наблюдается просветление. Он также призвал Украину заняться своими проблемами, а не бороться с Россией.
"Пора бы понять и выводы сделать", – отмечает Пушков.
В начале августа Киев пытался сорвать возвращение Москвы в ПАСЕ, оплатив членские взносы сверх нормы в надежде, что это компенсирует отсутствие России в организации.
Как заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, Украина внесла 400 тысяч долларов (больше, чем обычно). Он сказал, что своим примером Украина пыталась побудить другие страны поступить так же и показать, что ПАСЕ выживет без взносов России.
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