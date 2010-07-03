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07:24

Украина попыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ

политика за рубежом

07:24

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Фото: пресс-служба Украины/ТАСС/Николай Лазаренко

Киев пыталася сорвать возвращение Москвы в ПАСЕ, оплатив членские взносы сверх нормы в надежде, что это компенсирует отсутствие России в организации.

Как заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью порталу "Цензор", Киев внес 400 тысяч долларов, то есть сумму больше, чем обычно.

Отмечается, что своим примером Украина пыталась побудить другие страны поступить так же и показать, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выживет без взносов РФ.

По словам Кулебы, ни одно государство не поддержало такое решение, так как "это была целенаправленная политика нынешнего генсека СЕ Турбьерна Ягланда".

Кулеба указал, что вопрос заключался не в том, чтобы компенсировать сумму, а в том, что взнос должна была выплатить именно Россия, передает News.ru.

Делегацию РФ в ПАСЕ лишили права голоса в апреле 2014 года из-за ситуации с Крымом. В ответ Россия не направляла заявку на подтверждение своих полномочий в 2016-2018.

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме без санкций. За принятие резолюции проголосовали 116 парламентариев, против – 62, 15 воздержались.

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