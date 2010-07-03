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03:36

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав делегации РФ

политика за рубежом

03:36

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье прокомментировала требования к России для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

По ее словам, организация не ставила перед РФ никаких сроков для выполнения требований, которые были выдвинуты при подтверждении полномочий делегации.

Паскье напомнила, что в начале следующего года все делегации стран – участниц ПАСЕ должны будут подтвердить свои полномочия.

"Очень важно в течение этих шести месяцев сотрудничать и работать вместе. Но нет никакого дедлайна", – приводит слова политика ТАСС.

Во время выступления на 28-й сессии по безопасности и сотрудничеству в Люксембурге Паскье обратилась к российским властям с "многочисленными конкретными требованиями".

В частности, они касались освобождения украинских моряков и сотрудничества со следственной группой по расследованию крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.

Делегацию РФ в ПАСЕ лишили права голоса в апреле 2014 года из-за ситуации с Крымом. В ответ Россия не направляла заявку на подтверждение своих полномочий в 2016-2018.

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме без санкций. За принятие резолюции проголосовали 116 парламентариев, против – 62, 15 воздержались.

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политика за рубежом

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