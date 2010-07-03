Делегации семи государств покинули сессию ПАСЕ из-за России

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Делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Словакии и Польши вслед за Украиной покинули сессию ПАСЕ. Об этом заявил глава украинской делегации Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Решение было принято после того, как ассамблея одобрила резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.

Позднее спикер парламента Словакии Андрей Данко опровергал сведения о том, что делегация республики ушла с сессии ПАСЕ из-за России. Отмечалось, что большинство членов делегации высказались за возвращение прав российской делегации, против проголосовал лишь один Мартин Полячик. Он же злоупотребил своими полномочиями и подписал совместный документ шести других стран, которые покинули сессию.

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой считает возвращение полномочий делегации РФ в ассамблее разрывом санкционной цепи. Леонид Слуцкий полагает, что участие России в ПАСЕ не будет простым. По его словам, ожидаются выпады и провокации в отношении российской делегации.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что Россия добилась того, чтобы ассамблея и весь Совет Европы вернулись к своим уставным началам. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал это победой позиции РФ. Однако он отметил, что Россия выступала за отмену самого института санкций.

Делегацию РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за ситуации с Крымом. В 2015 году ПАСЕ рассматривала восстановление полномочий, но тогда санкции лишь ужесточались. Россия отказалась работать на таких условиях и в 2016-2018 годах не направляла заявку на подтверждение своих полномочий.