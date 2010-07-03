Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний

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Украинские депутаты покинули зал ПАСЕ, рассказал член делегации РФ Леонид Калашников. Они сделали это в одиночестве, хотя призвали уйти всех, кто их поддерживает.

Об этом же заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. "Мы не вернемся в этот зал до рассмотрения вопроса челенджа (обсуждения полномочий российской делегации в ПАСЕ)", – цитирует ее РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников считает позицию Украины неконструктивной. По его мнению, это только больше подрывает доверие к стране.

"Ещё вчера, когда нас не было в зале, никто не поддержал их риторику. Мне кажется, их поведение уже окончательно перешло все рамки. И так последние годы слышны только агрессия и крики по поводу того, чтобы заблокировать работу россиян в ПАСЕ", – цитирует депутата RT.

Украинская делегация поняла, что шансов помешать России нет, и решила уйти из зала, полагает он.

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. В то же время возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется.

Принятая резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что теперь полномочия России должны подтвердить. Но он допускает, что во время процедуры подтверждения "деструктивные силы" попытаются ограничить права РФ.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал это победой позиции РФ. Однако он отметил, что Россия выступала за отмену самого института санкций.

Делегацию РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за ситуации с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий, но тогда санкции только ужесточались. Россия отказалась работать на таких условиях и в 2016-2018 годах не направляла заявку на подтверждение своих полномочий.

В 2017-м стало известно и заморозке части выплат в бюджет ПАСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не намерена покидать Совет Европы и не отказывается от своих финансовых обязательств.