МИД Польши: президент Дуда не имел прав обсуждать размещение ядерного оружия

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Президент Польши Анджей Дуда не имел полномочий говорить о вероятном размещении ядерного оружия на территории страны. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью телеканалу Polsat.

Ранее Дуда заявил в одном из своих интервью, что власти Польши готовы пойти на размещение американского ядерного оружия на своей территории.

Сикорский отметил, что президента Польши уже предупреждали, что нельзя говорить на эту тему, поскольку пока на это "нет никаких шансов". Правительство Польши также не давало Дуде стимула или полномочий обсуждать тему ядерного оружия, добавил министр.

По словам Сикорского, подобные вопросы обсуждаются в группе по ядерному планированию НАТО в атмосфере наивысшей секретности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже сообщал, что если Польша реализует планы Дуды разместить в своей стране ядерное оружие США, то российские военные проанализируют ситуацию и сделают все необходимое, чтобы гарантировать безопасность РФ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что если страны НАТО начнут размещать на постоянной основе в Польше ядерные объекты, то они сразу же станут военной целью для России.