Премьер Британии: Лондон направит истребители Typhoon в Польшу в 2025 году

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Великобритания направит истребители Typhoon в Польшу в 2025 году. Они предназначаются для патрулирования воздушного пространства страны, сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Противовоздушная оборона очень важна, и Великобритания хочет поддержать Польшу и тесно работать с вами для этого", – цитируют его на YouTube-канале газеты Guardian.

Кроме того, Сунак заявил, что оборонную промышленность страны переведут в режим войны. Вместе с этим он добавил, что Украине будет предоставляться военная поддержка до тех пор, пока она будет в ней нуждаться.

Ранее Сунак пообещал Украине крупнейший пакет военной помощи, в который войдут 500 миллионов фунтов (свыше 617 миллионов долларов), а также 400 транспортных средств и тысячи единиц оружия. После его передачи общая сумма помощи Украине со стороны Британии достигнет более 3,7 миллиарда долларов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ примет меры в случае размещения американского ядерного оружия в Польше. По его словам, если Польша реализует планы президента Анджея Дуды разместить в своей стране ядерное оружие США, то российские военные проанализируют ситуацию и сделают все необходимое, чтобы гарантировать безопасность РФ.

