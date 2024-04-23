Guardian: Британия пообещала Киеву крупнейший пакет помощи на 500 млн фунтов

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине крупнейший пакет военной помощи, в который войдут 500 миллионов фунтов (свыше 617 миллионов долларов), а также 400 транспортных средств и тысячи единиц оружия. Об этом сообщает The Guardian.

По данным журналистов, общая сумма помощи Киеву со стороны Лондона в этом финансовом году достигнет 3 миллиардов фунтов стерлингов (более 3,7 миллиардов долларов).

В СМИ заявили, что Финансирование получат из резервов казначейства, оно будет использоваться для доставки боеприпасов, средств ПВО, дронов и инженерной поддержки украинской линии фронта.

Ранее палата представителей конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. По словам главы Белого дома Джо Байдена, Вашингтоне оперативно передаст Киеву новый пакет помощи, когда Сенат примет соответствующий законопроект.

По информации местных СМИ, новый пакет военной помощи Украине от США ожидается больше обычного, он будет включать в себя бронетехнику и средства противовоздушной обороны.