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Лихорадочные попытки США оказать помощь режиму Владимира Зеленского обречены на провал. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила проект о выделении дополнительной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Голосование по законопроекту состоится 23 апреля.

"В любом случае лихорадочные попытки, направленные на спасение неонацистского режима Зеленского, обречены на провал", – приводят слова дипломата на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что Россия продолжит выполнять задачи спецоперации, несмотря на решение США. Однако такие действия Вашингтона, который стал фактической стороной конфликта, обернутся для него "унизительным фиаско", заключила она.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, ранее комментируя решение США, заявил, что подобным образом они окончательно похоронили экономику Украины. По его словам, подобная ситуация – это "долговая кабала", из которой Украине не выбраться.

