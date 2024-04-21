Сенат США начнет голосование по законопроектам о помощи союзникам 23 апреля

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Сенат США во вторник начнет голосование по законопроектам о помощи союзникам, включая Украину. Об этом заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

"Сенат готов сделать необходимый шаг в отношении дополнительного финансирования на национальную безопасность… и един в соглашении закончить эту работу с первым голосованием во вторник", – приводит его слова РИА Новости.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о конфискации замороженных активов России в пользу Украины были утверждены в палате представителей Конгресса США 20 апреля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил США об ответе за конфискацию российских активов в пользу Украины. Он заявил, что соответствующее решение конгресса США нанесет удар по имиджу их страны.

