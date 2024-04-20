Захарова назвала выделение США военной помощи Киеву спонсированием терроризма

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Утверждение палатой представителей США дополнительного пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню лишь усугубит международные кризисные явления. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она также указала на то, что оказание военной помощи Украине является прямым финансированием терроризма.

"Военная помощь Тайваню является вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю – прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регион", – уточнила Захарова.

Ранее законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России в пользу Украины, были утверждены в палате представителей Конгресса США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил США об ответе за конфискацию российских активов в пользу Украины. Также он уточнил, что этот законопроект нанесет удар по имиджу США.

