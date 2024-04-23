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Politico: новый пакет помощи Киеву будет включать бронетехнику и средства ПВО

В новый пакет помощи Украине от США войдут средства ПВО и бронетехника

Фото: 123RF/belegan

Новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов ожидается больше обычного, он будет включать в себя бронетехнику и средства противовоздушной обороны. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Собеседник издания рассказал, что в поставки войдут дополнительные боевые машины Bradley, а также более старые бронемашины Humvees, бронетранспортеры M113 и ракеты для систем ПВО.

20 апреля палата представителей конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Президент США Джо Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что Штаты оперативно дадут Киеву новый пакет помощи, когда Сенат примет соответствующий законопроект.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение США, заявила, что их желание помочь режиму Зеленского обречено на провал. Она подчеркнула, что Россия продолжит выполнять задачи спецоперации, несмотря на решение США.

Новости мира: палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине

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