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США передадут Украине боеприпасы со складов Германии в течение нескольких дней после подписания закона о военной помощи. Об этом сообщил представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер.

"У нас очень развитая логистическая сеть, которая позволяет нам перемещать снаряжение очень быстро, как мы делали это в прошлом", – цитирует его New York Times.

Райдер рассказал, что вооружения отправят по железной дороге. В их числе также окажется большое количество артиллерии и зенитных ракет. Поставки будет координировать "Группа содействия безопасности на Украине".

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила проект о выделении дополнительной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Голосование по законопроекту состоится 23 апреля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение США, заявила, что их желание помочь режиму Владимира Зеленского обречено на провал. Она подчеркнула, что Россия продолжит выполнять задачи спецоперации, несмотря на решение США.

