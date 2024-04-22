Байден пообещал Зеленскому быструю поставку военной помощи

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США оперативно дадут Киеву новый пакет помощи, когда Сенат примет соответствующий законопроект. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, говорится в заявлении на сайте Белого дома.

В Вашингтоне пообещали оказать помощь "в области безопасности для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя и в области противовоздушной обороны".

Американский лидер указал, что помощь США поможет восстановить главную инфраструктуру государства, а также поддержит реформы на пути к "евроатлантической" интеграции.

Законопроект о помощи Киеву был утвержден палатой представителей конгресса США 20 апреля. За новый пакет проголосовали большинство республиканцев – его приняли 311 голосами против 112. До этого Байден уже указывал на свою готовность немедленно подписать закон.

