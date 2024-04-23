Премьер Британии заявил о переводе оборонной промышленности страны в режим войны

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что оборонную промышленность страны переведут в режим войны. Такое заявление он сделал во время визита в Польшу, передает Interia.

Вместе с этим Сунак добавил, что Украине будет предоставляться военная поддержка до тех пор, пока она будет в ней нуждаться.

Ранее Сунак пообещал Украине крупнейший пакет военной помощи, в который войдут 500 миллионов фунтов (свыше 617 миллионов долларов), а также 400 транспортных средств и тысячи единиц оружия. После его передачи общая сумма помощи Украине со стороны Британии достигнет более 3,7 миллиарда долларов.

