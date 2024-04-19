G7: Россия может закончить конфликт на Украине уже сегодня

19 апреля, 18:07Политика
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Россия может завершить конфликт на Украине уже сегодня, заявили министры иностранных дел стран G7 по итогам после встречи в Италии. Об этом пишет РИА Новости.
Авторы заявления снова потребовали от России, чтобы она вывела свои силы с территорий, которые Запад считает украинскими, несмотря на проведенные там референдумы.
Ранее страны "Большой семерки" решили сохранить замороженными российские активы до тех пор, пока G7 не добьются от РФ выплат за урон в рамках конфликта на Украине.
При этом представители Группы семи поприветствовали инициативы Евросоюза направить доходы от сбережений Москвы в пользу Киева. В заявлении также поддержали шаги Великобритании и США по остановке торговли недрагоценными металлами из РФ на глобальных биржах металлов. Кроме того, государства G7 планируют продолжить работу над тем, чтобы "всеми возможными способами" использовать замороженные активы России.
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