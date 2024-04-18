G7 решила сохранить замороженными активы РФ до возмещения урона Украине

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Страны "Большой семерки" (G7) решили сохранить замороженными российские активы до тех пор, пока G7 не добьются от РФ выплат за урон в рамках конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков G7.

"Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине", – уточнили в пресс-релизе.

При этом представители Группы семи поприветствовали инициативы Евросоюза направить доходы от сбережений Москвы в пользу Киева. В заявлении также поддержали шаги Великобритании и США по остановке торговли недрагоценными металлами из РФ на глобальных биржах металлов. Кроме того, государства G7 планируют продолжить работу над "всеми возможными способами" использовать замороженные активы России.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен указывала, что Вашингтон рассматривает разные способы для использования сбережений Москвы и просчитывают варианты возможного ответа. Однако другой представитель ведомства позже уточнял, что в случае конфискации активов РФ Украина не получит все деньги сразу.