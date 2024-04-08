Главы МИД Британии и Франции предупредили о поражении Запада в случае поражения Киева

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Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили, что поражение Украины в конфликте с Россией будет равноценно поражению Запада. Об этом они написали в статье для газеты Telegraph.

"Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне. Если Украина проиграет, мы все проиграем", – считают главы МИД Франции и Британии.

Они также подчеркнули, что Париж и Лондон подтвердят непоколебимую поддержку Киева на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в июле. Кэмерон и Сежурне отметили, что западные страны должны делать еще больше, чтобы добиться цели нанести России стратегическое поражение.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, если конгресс США не утвердит новый пакет помощи для Киева. Он отметил, что без поддержки со стороны США Украине будет тяжело не то что "выиграть, а даже удержаться".