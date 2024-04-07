Зеленский заявил о поражении Украины в случае отказа США от помощи Киеву

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Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, если конгресс США не утвердит новый пакет помощи для Киева. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну", – цитирует его ТАСС.

Об этом он рассказал в ходе онлайн-беседы с некоторыми иностранными культурными и научными деятелями, а также представителями бизнеса, которые занимаются сбором денег для Киевского режима. По словам Зеленского, без этой поддержки Украине будет тяжело не то что "выиграть, а даже удержаться".

Ранее глава офиса президента украинского государства Андрей Ермак рассказал, что если в США не утвердят новый пакет военной помощи, то страна может оказаться в критическом моменте, который наступит уже в ближайшее время.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров назвал патовой ситуацию вокруг Украины, однако заметил, что не РФ ее туда загнала. Он напомнил, что если Киеву нужны переговоры, то Москва к ним готова. Однако для этого Зеленскому придется отказаться от "формулы мира", добавил Лавров.