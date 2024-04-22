Песков прокомментировал возможность размещения ядерного оружия США в Польше

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Российская Федерация примет меры в случае размещения американского ядерного оружия в Польше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, если Польша реализует планы президента Анджея Дуды разместить в своей стране ядерное оружие США, то российские военные проанализируют ситуацию и сделают все необходимое, чтобы гарантировать безопасность РФ.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что заявление польского лидера может быть попыткой оказать давление на Россию. По словам Чепы, решение потребует изменения всех существующих стратегических отношений, которые РФ построила с НАТО и США, до выхода из ряда соглашений.

"Это для нас элемент серьезной угрозы. Мы должны разработать ответ на эту проблему", – цитирует депутата RT.

Чепа считает, что Польша подвергает большому риску себя и все население страны.

Кроме того, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал заявление Дуды о размещении американского вооружения на территории страны "абсолютно безответственным".

"Да, действительно, американцы размещают ядерное оружие за пределами собственной территории", – дополнил Косачев.

С его точки зрения, подобные действия США не соответствуют задачам поддержания ядерного баланса. Россия должна будет принять меры, которые гарантируют национальную безопасность страны даже при таком неблагоприятном сценарии развития событий, подчеркнул вице-спикер.

Косачев подчеркнул, что потребности в размещении американского оружия в Польше нет. Это будет очередной акцией устрашения всех "противников" и "врагов" США и Польши, заключил вице-спикер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о риске прямого военного столкновения ядерных держав из-за действий Запада. По его словам, особенно тревожно то, что тройка западных ядерных стран входит в число ключевых спонсоров Киева. Лавров видит в этом серьезные стратегические риски.