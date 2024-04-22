Лавров заявил о риске прямого военного столкновения ядерных держав

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Глава МИД РФ Сергей Лавров увидел в действиях западных стран угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом он сообщил в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению, передает РИА Новости.

Министр считает, что Запад опасно балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. Лавров добавил, что наиболее тревожно то, что тройка западных ядерных государств входит число ключевых спонсоров Киева. Он видит в этом серьезные стратегические риски.

По словам главы МИД, в мире сейчас наблюдается кризис системы контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения, что показывает беспрецедентно глубокую деградацию в области международной безопасности.

Лавров отметил, что подрыв существующей системы негативно отражается на устойчивости Договора о нераспространении ядерного оружия. Главной проблемой он назвал то, что договор используется странами Запада для решения политических задач, для оказания давления или прямых интервенций в отношении "неугодных" стран, повышения уровня контроля над ядерными программами государств, не входящих в западный блок.

Как считает министр, под флагом разоружения некоторые страны пытаются также усилить контроль за ядерным арсеналом России и Китая.

Лавров заявил, что для того, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию обстановки в мире, поддержания долгосрочной стабильности и формирования реалистичной разоруженческой повестки нужны совместные усилия по выстраиванию обновленной архитектуры международной безопасности, опирающейся на принципы многосторонности, равенства и неделимости.

Он уверен, что только так можно снизить уровень межгосударственной конфликтности и обеспечить реальный прогресс в области контроля над вооружениями.

Ранее американские аналитики заявили, что агрессивная риторика некоторых государств Европы в адрес Москвы недальновидна, так как в случае эскалации США не придет к ним на помощь. В частности, призывы "разрушить РФ" приведут к ядерной эскалации, что не входит в планы Вашингтона.