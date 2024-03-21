21 марта, 15:15Политика
Премьер Эстонии заявила, что избежать третьей мировой можно при проигрыше РФ
Фото: ТАСС/picture alliance/Kira Hofmann
Гипотетической третьей мировой войны не будет, если Россия проиграет в конфликте на Украине. Таким мнением эстонский премьер-министр Кая Каллас поделилась в интервью испанскому изданию La Vanguardia.
"Потому что, если Украина проиграет, если Россия расширит свою территорию <...>, у нас возникнет очень серьезная проблема", – сказала Каллас.
По словам политика, государства Европы принимают меры, чтобы передать Киеву вооружение, пополнить свои арсеналы и вложить больше денег в "коллективную оборону".
Каллас также прокомментировала заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке военных на Украину. Премьер напомнила, что в Эстонии "решение об отправке войск принимает парламент".
Ранее в СМИ писали, что агрессивные заявления некоторых европейских стран в адрес Москвы недальновидны, так как в случае эскалации США не придут на помощь. Призывы разрушить Россию приведут к эскалации ядерной напряженности, что не входит в планы Вашингтона, считают журналисты.
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