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Военно-морской флот (ВМФ) Великобритании не выстоит в случае столкновения с Россией. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский политик Джордж Гэллоуэй.

Политик, поделившись своими наблюдениями за британским ВМФ, отметил, что он оказался не в силах контролировать Ла-Манш, через который тысячи людей незаконно проникают на территорию Соединенного Королевства.

"Королевский флот не может их остановить. И мы собрались воевать с российским флотом в Черном море?" – задался вопросом он.

Вместе с тем Гэллоуэй, комментируя заявление главы Минобороны Великобритании Гранта Шаппса о возможном размещении войск Соединенного Королевства на территории Украины, заявил, что это может привести к окончанию его карьеры.

Ранее бывший министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинские власти должны активнее призывать в армию больше молодежи, чтобы не снизить темпы контрнаступления ВСУ. Помимо этого, Уоллес также призвал западные страны активно поставлять оружие Киеву "для завершения конфликта".

