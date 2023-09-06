06 сентября, 09:52Политика
В МО Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО
Фото: телеграм-канал Mash
Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение в зоне спецоперации первого танка Challenger 2. Его комментарий приводит телеканал Sky News.
Министр уточнил, что у Лондона нет планов отправлять новый танк на замену уничтоженному.
О том, что ВС РФ впервые ликвидировали британский танк Challenger 2 в зоне спецоперации, стало известно 5 сентября. В Сети появилось видео, которое было снято в районе села Работино Запорожской области. На кадрах можно рассмотреть горящий британский танк 82-й десантно-штурмовой бригады.
После этого СМИ писали, что государства Североатлантического альянса могут пересмотреть свою позицию по поставкам вооружения Украине. Ситуация с разбитым танком станет тревожным знаком для США, которые планируют передать Киеву модернизированные танки M1A1 Abrams.
Минобороны Британии предлагает поставить Украине дополнительно танки из резерва
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