В МО Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО

Фото: телеграм-канал Mash

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение в зоне спецоперации первого танка Challenger 2. Его комментарий приводит телеканал Sky News.

Министр уточнил, что у Лондона нет планов отправлять новый танк на замену уничтоженному.

О том, что ВС РФ впервые ликвидировали британский танк Challenger 2 в зоне спецоперации, стало известно 5 сентября. В Сети появилось видео, которое было снято в районе села Работино Запорожской области. На кадрах можно рассмотреть горящий британский танк 82-й десантно-штурмовой бригады.

После этого СМИ писали, что государства Североатлантического альянса могут пересмотреть свою позицию по поставкам вооружения Украине. Ситуация с разбитым танком станет тревожным знаком для США, которые планируют передать Киеву модернизированные танки M1A1 Abrams.

Минобороны Британии предлагает поставить Украине дополнительно танки из резерва