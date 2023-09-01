01 сентября, 23:51Политика
США объявят об отправке снарядов с обедненным ураном Киеву на следующей неделе – СМИ
Фото: depositphotos/izanbar
Соединенные Штаты впервые включат бронебойные снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Уточняется, что о данном решении будет объявлено на следующей неделе. Снаряды будут предназначены для американских танков Abrams, которые также поступят ВСУ в ближайшие недели.
По информации агентства, власти США рассчитывают на то, что данные боеприпасы позволят украинским войскам более эффективно действовать против российских танков. Всего в новый пакет военной помощи Киеву войдут вооружения на сумму от 240 до 375 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Болгарии бронемашин Stryker и оборудования к ним на сумму около 1,5 миллиарда долларов.
До этого СМИ сообщали о том, что украинская сторона может получить первые десять танков Abrams в середине сентября. Уточнялось, что в настоящее время боевые машины находятся на завершающем этапе ремонта в Германии.
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