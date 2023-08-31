США собираются выделить Тайваню военную помощь на 80 млн долларов – СМИ

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Власти Соединенных Штатов одобрили выделение 80 миллионов долларов на военные поставки Тайваню в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее письмо в конгресс США.

Агентство также приводит слова председателя комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкла Маккола, который заявил, что выделение военной помощи Тайваню укрепит позиции Штатов в сфере сдерживания и обеспечит им нацбезопасность ввиду якобы усиления агрессии Коммунистической партии Китая.

Ранее бывший министр обороны США Марк Эспер, занимавший пост при администрации экс-президента США Дональда Трампа, призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена дать приоритетный характер поставкам оружия на Тайвань.

До этого СМИ сообщали о том, что Тайвань планирует получить первую партию танков Abrams от США в 2024 году.