США и Китай создадут рабочие группы для обсуждения спорных вопросов – СМИ

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США и Китай прорабатывают каналы связи для решения спорных вопросов, речь идет о рабочих группах. Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным журналистов, всего будут сформированы две рабочие группы. Они сфокусируются на региональной повестке Азиатско-Тихоокеанского региона и морских вопросах. Кроме того, допускается создание третьей группы, которая займется более широким спектром тем.

Как отметили в СМИ, подобные контакты помогут нормализовать отношения между странами.

Один из собеседников журналистов добавил, что Китай и США рассматривают возможность провести серию встреч для обсуждения сложных вопросов. При этом речь не идет о возобновлении официального диалога, который существовал при прежних администрациях.

В связи с этим некоторые эксперты раскритиковали инициативу как "сконцентрированную на процессе, нежели чем на результате".

Ранее Минобороны КНР квалифицировало поставки вооружения США на Тайвань вмешательством во внутренние дела страны. Представитель китайского МО Тань Кэфэй заявил о решительном протесте и представлении Вашингтону.

Позже в СМИ появилась информация, что нынешний президент США Джо Байден планирует запросить у Конгресса покупку оружия для Тайваня из выделенных Украине средств.

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