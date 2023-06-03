Глава Пентагона предупредил, что возможный конфликт из-за Тайваня будет разрушительным

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Возможный конфликт в Тайваньском проливе будет иметь разрушительный характер, поэтому США привержены сохранению статус-кво. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Позвольте мне выразиться ясно. США по-прежнему глубоко привержены сохранению статус-кво в соответствии с нашей давней политикой одного Китая и выполнением наших хорошо зарекомендовавших себя обязательств в рамках Закона об отношениях с Тайванем", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Остина, США будут категорически выступать против изменения статус-кво какой-либо из сторон. Он также отметил, что конфликт из-за Тайваня не является неизбежным, так как подобный сценарий развития поставит под угрозу безопасность коммерческих морских путей.

"Не питайте заблуждений: конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным", – предупредил он.

Глава Пентагона подчеркнул, что США стремятся поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, и заявил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне с Китаем.

Конкуренция между Китаем и США никогда не должна перерасти в конфликт, утверждает Остин. Он выразил обеспокоенность тем, что КНР не хочет "серьезно работать над выработкой более совершенных механизмов урегулирования кризисных ситуаций".

Остин также отметил, что Вашингтон в последнее время фиксирует "вызывающее тревогу число" опасных маневров, которые совершает военная авиация КНР в отношении самолетов США и их союзников.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай в последние месяцы предпринял серию опасных действий в военной сфере по отношению к США и другим странам Запада.

В том числе он рассказал о маневре китайского истребителя, пролетевшего прямо перед носом американского самолета-разведчика RC-135 26 мая. По его словам, самолеты ВВС США пролетали в международном воздушном пространстве и выполняли регулярные операции, однако китайский пилот предпринял опасные действия, близко приблизившись к борту американского самолета.