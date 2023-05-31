Блинкен обвинил КНР в серии опасных действий в военной сфере по отношению к США

Фото: depositphotos/azarbico

Китай в последние месяцы предпринял серию опасных действий в военной сфере по отношению к США и другим странам Запада. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, слова которого передает ТАСС.

Так он прокомментировал сообщения о маневре китайского истребителя, пролетевшего прямо перед носом американского самолета-разведчика RC-135 26 мая.

По его словам, американские самолеты пролетали в международном воздушном пространстве и выполняли регулярные операции, однако китайский пилот предпринял опасные действия, близко приблизившись к борту США.

"В последние месяцы произошла целая серия таких действий, направленных не только против нас, но против других стран", – сказал Блинкен.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил вместе со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Лавров выразил признательность за взвешенный подход Пекина к украинскому кризису и высоко оценил готовность КНР играть позитивную роль в его урегулировании. Обе стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия.

Перед приездом в Россию Ли посетил Украину, Польшу, Германию и Францию. Пекин отправил спецпосланника для урегулирования украинского кризиса.

Он призвал европейских лидеров добиться прекращения огня на Украине с сохранением за Россией ее новых регионов. Те ответили ему отказом.

До этого Ли заявил, что не существует универсального способа для решения украинского конфликта. При этом, как отметили в МИД КНР, позиция Пекина заключается в готовности содействовать в урегулировании украинского кризиса на основе принципов, изложенных ранее китайской стороной.