09:47Политика
Спецпредставитель КНР заявил об отсутствии панацеи для решения украинского кризиса
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Не существует универсального способа для решения украинского конфликта, выразил мнение спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Панацеи для решения украинского кризиса не существует, все стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров", – приводит РИА Новости слова китайского дипломата.
В МИД КНР отметили, что Ли изложил украинской стороне позицию Китая в отношении политического решения украинского кризиса. Она заключается в готовности Пекина содействовать в урегулировании украинского кризиса на основе принципов, изложенных ранее китайской стороной, добавили в ведомстве.
Ли Хуэй посетил Украину 16–17 мая. Там он провел встречи с Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком и главой МИД Дмитрием Кулебой. Стороны обменялись мнениями по проблеме политического урегулирования украинского кризиса.
Ранее сообщалось, что Ли отправился в Польшу, где пробудет до 21 мая. В дальнейшем, как предполагают эксперты, дипломат посетит Брюссель, а затем Москву.
До этого Китай отправил Ли Хуэя в Россию, Германию, Польшу, на Украину и во Францию для консультаций по урегулированию ситуации на Украине.
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