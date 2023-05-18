Спецпредставитель КНР планирует посетить Брюссель до Москвы – СМИ

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Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит Брюссель перед поездкой в Москву в рамках турне по урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета South China Morning Post.

Сообщается, что Ли Хуэй уже посетил Украину, и в ходе своего визита провел встречу с с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По информации МИД Украины, Кулеба заявил, что Киев не приемлет предложений, которые бы предусматривали потерю части территорий или замораживание конфликта.

"Ли Хуэй... планирует нанести визит чиновникам в сердце Европейского Союза не следующей неделе прежде, чем он отправится в Москву", – пишет газета.

При этом отмечается, что в объявленном ранее графике турне, Брюссель не указывался. Согласно данным источников газеты, спецпредставитель КНР собирается там встретиться с управляющим директором по странам Азии и Океании Европейской внешнеполитической службы Гуннаром Вигандом.

Сейчас Ли Хуэй отправится в Польшу, где пробудет до 21 мая.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва ценит намерение Пекина о создании делегации по урегулированию кризиса на Украине. Она отметила, что Ли Хуэй, возглавляющий делегацию, был послом Китая в России и сделал много для развития отношений между государствами.

