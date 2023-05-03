Захарова прокомментировала идею КНР создать делегацию по урегулированию кризиса на Украине

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сказала, что Москва ценит намерение Пекина создать делегацию по урегулированию кризиса на Украине, сообщает РИА Новости.

Дипломат прокомментировала информацию, что бывший диппредставитель Китая в РФ Ли Хуэй возглавит делегацию КНР по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

Захарова сказала, что российской стороне хорошо знаком Ли Хуэй. Она подчеркнула, что он был послом Китая в России и сделал много для развития отношений между государствами. Кроме того, экс-диппредставитель способствовал исполнению крупных межгосударственных проектов.

Она отметила, что Владимир Путин наградил Ли Хуэя орденом Дружбы за большой вклад в укрепление сотрудничества и взаимопонимания между народами РФ и КНР в 2019 году.

"Исходим из того, что Китай не только занимает непредвзятую позицию по украинскому кризису, но и прекрасно разбирается в причинах и сути происходящего", – указала Захарова.

Представитель МИД сказала, что Россия в настоящее время противостоит военно-промышленному конгломерату НАТО и Украины, где Киев является инструментом и плацдармом вооруженного конфликта. В свою очередь, Запад является штабом и поставщиком разведданных, оружия и указаний. Захарова считает, что все посредники и те, кто предоставляет услуги, должны это понимать.

"Со своей стороны высоко ценим искреннюю готовность наших китайских друзей внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем", – заключила Захарова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать любой мирный план, который не приведет к территориальным уступкам или заморозке конфликта.

Кулеба подчеркнул, что Украина может обсудить план на территории Бразилии, если президент страны Луис Инасиу Лула да Силва готов принять у себя коалицию стран, стремящихся к миру "на основе этих принципов".



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