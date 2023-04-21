В МИД РФ не исключили, что план КНР по Украине может стать базой для мирных усилий

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Некоторые положения мирного плана КНР могут стать базой для будущих мирных усилий. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

"Некоторые положения мирного плана, представленного нашими китайскими коллегами, могут быть основой, базой для будущих мирных усилий", – сказал дипломат в интервью RT.

Вместе с тем Галузин поблагодарил китайских коллег за небезразличие и искренние намерения внести вклад в урегулирование украинского кризиса. Особенно важным он отметил факт стратегического партнерства РФ и КНР.

О том, что КНР имеет предложения по урегулированию конфликта на Украине, стало известно в период официального визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Политик представил мирный план Владимиру Путину.

Российский лидер позже заявил, что мирный план КНР может быть взят за основу урегулирования конфликта на Украине. Однако к этому должны быть готовы Запад и Киев, чего, по его словам, не наблюдается.

