Мирный план КНР может быть взят за основу урегулирования конфликта на Украине – Путин

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Многие пункты плана КНР по мирному урегулированию ситуации на Украине можно взять за основу. Однако к этому должны быть готовы Запад и Киев, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве", – сказал Путин.

По словам президента РФ, пока готовности других сторон не видно.

До этого Дмитрий Песков сообщил, что лидеры РФ и Китая обсудили мирный план Пекина по урегулированию украинского конфликта. При этом давать оценку беседе политиков он не стал. Представитель Кремля призвал дождаться официальных заявлений Путина и Си Цзиньпина в СМИ.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о беспокойстве тем, что китайский лидер прилетел в Россию для попыток добиться перемирия в конфликте на Украине.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Самолет с лидером Китая приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Он пробудет в России до 22 марта.

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