Ушаков заявил, что китайский мирный план по Украине вызывает раздражение у Запада

Фото: ТАСС/EPA/MARK R. CRISTINO

Китайский мирный план по урегулированию конфликта на Украине вызывает уважение в Москве и раздражение на Западе. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"У Запада (китайский мирный план по Украине. – Прим. ред.) вызывает раздражение, а в Москве вызывает уважение", – цитирует Ушакова ТАСС.

Вместе с тем помощник президента дал оценку состоявшейся накануне неформальной встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, беседа двух лидеров была обстоятельной, продолжительной и полезной для каждой из сторон.

О том, что лидеры РФ и Китая обсудили мирный план Пекина по урегулированию украинского конфликта, накануне сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. При этом давать оценку беседе политиков Песков не стал. Представитель Кремля призвал дождаться официальных заявлений Путина и Си Цзиньпина в СМИ.



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