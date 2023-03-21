Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на неформальной встрече обсудили китайский план урегулирования конфликта на Украине.

"То, что они его обсуждали, это очевидно, потому что они сказали, что они будут его обсуждать", – сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ сказал, что не будет давать оценку данному обсужденному вопросу. Он считает, что необходимо дождаться официальных заявлений от лидеров двух государств для СМИ.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Самолет с лидером Китая приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Он пробудет в России до 22 марта.

В этот же день состоялась неформальная встреча глав России и Китая. Переговоры проходили в течение 4,5 часа. По словам российского президента, существенные шаги в развитии отношений государств были достигнуты за последние 10 лет. Он отметил, что увеличился торговый оборот, в 2023 году он составил 185 миллиардов долларов.



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