Си Цзиньпин заявил, что курс на стратегическое сотрудничество с РФ остается неизменным

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что курс на стратегическое сотрудничество с Россией остается неизменным. Об этом глава КНР сказал во время неформальной встречи с Владимиром Путиным. Его слова приводит министерство иностранных дел Китая.

"Две страны, будучи крупнейшими соседями и партнерами по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию, рассматривают друг друга как приоритет в своей дипломатии и внешней политике", – подчеркнул он.

Си Цзиньпин сделал акцент на том, что китайская сторона всегда старается придерживаться независимой внешней политики. По его словам, сотрудничество с РФ – это выбор КНР, который страна сделала, ориентируясь на собственные интересы и тенденции мирового развития.

Китайский лидер указал на то, что Россия и Китай выступают за многополярность мира и демократизацию международных отношений, а также делают все возможное для национального развития и возрождения.

КНР и РФ будут укреплять сложившиеся отношения и продолжать развивать сотрудничество в различных направлениях. Особое внимание планируется уделить координации и сотрудничеству в рамках ООН и других площадок. Обе стороны должны стать опорой мира и стабильности, резюмировал Си Цзиньпин.

20 марта лидер КНР прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Путиным. Самолет с Си Цзиньпином приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Он пробудет в России до 22 марта.

Неформальная встреча глав двух государств завершилась спустя 4,5 часа. По словам российского президента, существенные шаги в развитии отношений государств были достигнуты за последние 10 лет. Путин отметил, что увеличился торговый оборот, в 2023 году он составил 185 миллиардов долларов.



Встреча премьер-министра РФ и лидера КНР состоится в Москве 21 марта

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