Путин опубликовал в китайской газете статью об отношениях РФ и КНР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин опубликовал в китайской газете "Жэньминь Жибао" статью, в которой изложил свое видение отношений между Россией и КНР. Текст материала на русском языке опубликован на сайте Кремля.

Статья приурочена к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Он состоится 20–22 марта. В статье президент РФ отмечает, что Москва связывает с визитом китайского лидера большие ожидания.

"Не сомневаемся, что они (переговоры. – Прим. ред.) придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества", – написал Путин, назвав Си Цзиньпина своим "добрым старым другом".

По словам главы российского государства, сегодня отношения между Москвой и Пекином предельно доверительные, их качество превышает военно-политические союзы XX века, поскольку в них нет никаких ограничений, нет ведущего и ведомого. Одним из основных направлений сотрудничества двух стран является торгово-экономическое партнерство. Так, по итогам прошлого года товарооборот между РФ и КНР составил 185 миллиардов долларов.

Как отметил российский лидер, две страны объединяет и общий взгляд на мироустройство. Так, Москва и Пекин последовательно выступают за формирование более справедливого полицентричного миропорядка, создание равноправной системы безопасности, не направленной против третьих стран.

Также президент РФ коснулся ситуации на Украине, поблагодарив Китай за взвешенную позицию в этом вопросе, понимание причин случившегося. Он поприветствовал готовность КНР способствовать урегулированию кризиса.

"Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права... <...> Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. <...> Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий", – добавил Путин.

Председатель КНР посетит РФ 20–22 марта по приглашению российского лидера. Во время встречи глав двух государств предполагается обмен мнениями по вопросу углубления российско-китайского сотрудничества. Ожидается, что между странами состоится подписание ряда важных двусторонних документов.



Билборды с приветствием председателя КНР Си Цзиньпина появились в столице

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!