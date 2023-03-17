Песков заявил, что встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в Москве

Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву в ходе государственного визита в Россию 20–22 марта. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарю президента РФ задали вопрос, посетит ли Цзиньпин лишь столицу или кроме нее запланированы поездки в другие российские города. На это Песков ответил, что только в Москву.

Ранее в Кремле заявили, что Цзиньпин посетит Россию по приглашению Владимира Путина. Во время переговоров лидеры государств обсудят актуальные вопросы будущего развития отношений партнерства и стратегического взаимодействия.

Коллеги обменяются мнениями по вопросу углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Также между КНР и РФ состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

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