Политолог заявил, что переизбрание Си Цзиньпина на третий срок сблизит Китай с Россией

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Директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный заявил, что переизбрание Си Цзиньпина на третий срок сблизит Китай с Россией, сообщает телеканал "360".

По словам Подлесного, Китай, наблюдая за действиями Соединенных Штатов на Тайване, окажет поддержку России, кроме того, закрепит статус одной из трех ведущих держав.

Эксперт отметил, чтобы для России переизбрание Си Цзиньпина многое значит. Так, в своем поздравлении с переизбранием на должность председателя КНР Владимир Путин сообщил, что взаимодействие стран обеспечит плодотворное российско-китайское сотрудничество в разных сферах. Кроме того, в России ждут визит Си Цзиньпина, поскольку он дал бы толчок развитию двусторонних отношений.

Подлесный отметил, что визит председателя КНР станет знаковым событием, так как это будет первый приезд вновь избранного лидера, который задаст вектор всей внешней политике на последующие годы. По его словам, сближение России и Китая произойдет с увеличивающейся скоростью. Китай будет не только дипломатически поддерживать инициативы России, но и сможет оказывать военную поддержку по принципу "если США помогают Тайваню, то минимум в таком же объеме Китай может помогать России".

Для России важна поддержка Китая, так как страна сможет поставлять не только БПЛА, но и вооружение, продолжил политолог. Он напомнил, что раньше Китай снабжали советским оружием. Кроме того, КНР разрабатывает РСЗО на базе российских "Ураганов" с дальностью более 120 километров. Применение подобных реактивных систем залпового огня может изменить ситуацию в зоне боевых действий. Также большую пользу российской армии окажут данные китайской спутниковой группировки.

По мнению Подлесного, Китаю необходимо сблизиться с Россией, так как Соединенные Штаты не хотят терпеть на мировой арене экономических и политических конкурентов. Перед китайскими властями в данный момент стоит выбор – присоединение к России для укрепления и утверждения ведущей роли на мировой арене или отступление от сближения, которое поставит под угрозу существование обеих стран.

Ранее на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что отношения России с Китаем выступают залогом глобального стратегического баланса и стабильности. Об этом на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил глава МИД КНР Цинь Ган.

Цинь Ган также заявил, что чем больше нестабильности в мире, тем сильнее надо укреплять отношения России и Китая. Он подчеркнул, что российско-китайские отношения не направлены против третьих сторон и не представляют угрозы для других стран.

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