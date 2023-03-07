В Китае отметили важность развития отношений с РФ на фоне нестабильности в мире

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Отношения России с Китаем выступают залогом глобального стратегического баланса и стабильности. Об этом на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил глава МИД КНР Цинь Ган.

"Китай и Россия вместе продвигают многополярность и демократизацию международных отношений, а также обеспечивают глобальный стратегический баланс и стабильность", – приводит его слова ТАСС.

Цинь Ган также заявил, что чем больше нестабильности в мире, тем сильнее надо укреплять отношения России и Китая. Он подчеркнул, что российско-китайские отношения не направлены против третьих сторон и не представляют угрозы для других стран.

По его словам, сотрудничество России и Китая может стать для мира драйвером к многополярности и большей демократии в международный отношениях. Цинь Ган считает, что под руководством лидеров РФ и КНР всеобъемлющее стратегическое партнерство между странами будет становиться все сильнее.

Китайский министр отметил, что, помимо прочего, сообщил, что власти Китая в условиях крупных изменений на международной арене власти будут придерживаться независимой политики, противостоять блоковому мышлению и любым формам гегемонии.

По его словам, США злоупотребляют силой и пренебрегают нормами международного законодательства, а Вашингтон серьезно ошибается в оценке Китая как главного оппонента и угрозы.

Ранее руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР, член политбюро Ван И заявил, что отношения РФ и КНР не подвержены внешнему влиянию. Он подчеркнул, что китайская сторона готова укреплять стратегическое сотрудничество с Россией в интересах как двух государств, так и всего мира.



Россия и Китай договорились о возобновлении безвизового въезда для туристических групп

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!