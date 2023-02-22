Ван И заявил, что отношения РФ и КНР не подвержены внешнему влиянию

Фото: kremlin.ru

Отношения между Россией и Китаем не подвержены влиянию третьих сторон. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным заявил руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР, член политбюро Ван И.

"Наши отношения не направлены на третьи страны, не подвержены давлению третьих сторон. У нас есть крепкий фундамент и в экономике, и в политике, и в культуре", – цитирует Ван И РИА Новости.

Политик добавил, что китайская сторона готова укреплять стратегическое сотрудничество с Россией в интересах как двух государств, так и всего мира.

Ван И указал на сложную и изменчивую ситуацию в мире, которая не мешает укреплению отношений между странами, выдержавшими давление международного сообщества.

Путин проводит встречу с Ван И в Москве. Накануне член китайского политбюро переговорил с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, середина дня российского лидера будет посвящена внешнеполитическим мероприятиям.



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