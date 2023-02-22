Эксперт считает, что РФ и КНР вместе перестроят мир и ослабят западную коалицию

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Независимый китаевед Бронислав Виногродский считает, что РФ и КНР вместе перестроят мир и ослабят западную коалицию, сообщает Pravda.Ru.

Эксперт отметил, что власти Китая недовольны давлением Соединенных Штатов на Европу. В то же время Москва и Пекин общими усилиями способны развить логистические коридоры и новые союзы, отметил он.

"Нужно ожидать перестройки вообще всей мировой конструкции. Создается Евразийский союз совершенно нового типа", – сказал Виногродский.

По мнению специалиста, можно ожидать ослабление Запада. Кроме того, КНР в данный момент инициирует расследование по факту взрывов на "Северных потоках". Китай также обвиняет в этом Соединенные Штаты.

"КНР постепенно долбит Америку, очень последовательно и явно. И это происходит в пользу РФ", – отметил эксперт.

По словам Виногродского, Китай оказывает поддержку России, она будет увеличиваться. Пекин уже не соблюдает нейтралитет, заявил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин проведет встречу с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР, членом политбюро Ван И.

Кроме того, секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел встречу с Ван И.

В ходе нее Россия и Китай договорились о совместном противостоянии всем формам одностороннего запугивания, а также условились способствовать демократизации международных отношений.



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