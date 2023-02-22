Песков анонсировал встречу Путина с Ван И

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Владимир Путин проведет встречу с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР, членом политбюро Ван И. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Середина дня будет посвящена внешнеполитическим мероприятиям. Путин примет находящегося с рабочим визитом в Москве члена политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, который занимается вопросами внешней политики Китая", – цитирует Пескова RT.

Ранее появилась информация, что Ван И прибыл в Москву с визитом. Встречу с ним провел секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Вместе с этим сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин может в скором времени посетить Россию. Точных дат рабочего визита главы КНР сейчас нет, однако известно, что приезд в РФ может состояться в апреле или мае.

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