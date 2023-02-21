Си Цзиньпин может приехать в Россию в ближайшие месяцы – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Zhang Ling

Китайский лидер Си Цзиньпин может в ближайшие месяцы приехать в Россию. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание со ссылкой на источник, точные даты рабочего визита главы КНР на территорию РФ сейчас назвать нельзя. Однако он может состояться в апреле или мае.

Также уточняется, что Си Цзиньпин должен поддержать мирное урегулирование конфликта на Украине и заявить о недопустимости применения ядерного оружия.

Ранее обозреватель Foreign Affairs Агата Демаре заявила, что Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе против экономических санкций США. По ее мнению, эпохе излюбленного американского экономического оружия приходит конец.

До этого в СМИ сообщали, что Си Цзиньпин указал правительству выстраивать более тесные экономические связи с Россией. По мнению аналитиков Wall Street Journal, Китай увеличивает свою долгосрочную ставку на РФ.



Россия и Китай договорились о возобновлении безвизового въезда для туристических групп

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!