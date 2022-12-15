Си Цзиньпин поручил правительству укрепить экономические связи с Россией – СМИ

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Председатель КНР Си Цзиньпин указал правительству выстраивать более тесные экономические связи с Россией. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

"Си увеличивает свою долгосрочную ставку на Россию... Он поручил правительству наладить более тесные экономические связи с Россией", – указано в издании.

Согласно материалам газеты, Пекин намеревается увеличить импорт российской сельскохозяйственной продукции и нарастить покупки нефти и газа. Кроме того, Китай планирует расширить сотрудничество с Россией в Арктике и повысить инвестиции в российскую инфраструктуру, прежде всего, в порты и железные дороги.

Газета также отмечает, что Россия и Китай увеличивают количество финансовых операций между собой в национальных валютах.

Ранее сообщалось, что Китай прекратил экспорт процессоров Loongson на территорию РФ. Эту технологию КНР планирует применять в военно-промышленном комплексе.

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