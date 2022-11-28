В КНР заявили о продвижении многополярного мира вместе с Россией

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Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир и не признают политику грубой силы, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай и Россия <...> не признают однополярную гегемонию, вместе упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядок на основе международного права", – приводит его слова ТАСС.

Ван И подчеркнул, что позиция Москвы и Пекина находится на верной стороне истории и соответствует тенденциям развития современности.

Ранее профессор Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета "Жэньминь" Ван Вэн заявил, что Запад в скором времени утратит прежнее экономическое и политическое значение для всего остального мира, а РФ ускорит процесс сближения с государствами Азии.

До этого глава МИД Китая заявлял, что отношения Москвы и Пекина с начала текущего года выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития.

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